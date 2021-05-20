Ставропольцам рассказали, где зафиксировано больше всего заболевших коронавирусом

В нашем регионе на сегодняшний день уже выполнено 1 миллион 798 тысяч тестирований на коронавирус
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Ставропольском крае за сутки коронавирусом заболело 65 человек. Еще 4 пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме, скончались.
Больше всего заболевших зафиксировано в Георгиевском городском округе. Там за один день выявили 14 новых случаев. А за весь период пандемии — 2544. На втором месте по числу заболевших находится город Ставрополь.На третьем месте оказался Минераловодский городской округ.
В остальных городах и районах заболевших гораздо меньше. По одному новому случаю заболевания выявлено в Кисловодске, Новоалександровском округе, Изобильненском, Ипатовском и Арзгирском.
В нашем регионе на сегодняшний день уже выполнено 1 миллион 798 тысяч тестирований на коронавирус.
По словам губернатора, это позволяет выявлять новые случаи заболевания и своевременно оказывать медпомощь.
- Противостоять коронавирусу помогает вакцинация. Запись на прививку продолжается. Берегите себя! Оставайтесь здоровыми! – обратился Владимир Владимиров к землякам.