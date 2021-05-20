Университет бизнеса Уралсиб расскажет, как повысить лояльность клиентов с помощью внешних коммуникаций

Фото предоставлено пресс-службой банка "Уралсиб"

Вебинар по этой теме пройдет 27 мая в 12:00 мск. Участие для всех бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено. Конкуренция заставляет компании меняться, особенно это касается малого и среднего бизнеса. Победит в этой борьбе тот, кто сможет минимизировать зависимость от лидогенерации и превратить первичных клиентов в лояльных. О том, как это сделать с помощью внешних коммуникаций, расскажут на вебинаре. Преподаватель – Ксения Зайкова, эксперт по внешним коммуникациям, основатель NODE PR, ответит на важные вопросы: • Что такое бренд и почему малому и среднему бизнесу нужно как можно раньше задумываться о нем? • Что такое платформа бренда и позиционирование? • Как интегрировать платформу бренда во внешние коммуникации, включая социальные сети? Ссылка на трансляцию придет слушателю на e-mail после прохождения регистрации. Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей профессиональные коучи и успешные бизнесмены. Уже сейчас посмотреть записи других вебинаров можно на YouTube канале Университета бизнеса Банка Уралсиб.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»