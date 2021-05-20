Надежда Бабкина во время полета в Ставрополь устроила флешмоб

В Ставропольский край 20 мая прилетела народная артистка России Надежда Бабкина.

В аэропорту краевой столицы артистку встречал казачий народный ансамбль с приветственной песней и караваем на вышитом рушнике.

Гостья оценила такой прием и сказала, что давно собиралась побывать на Ставрополье.

- Придем сегодня попеть вместе с ней на Крепостной горе, - ответили жители Ставрополя.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе 20 мая пройдет XV фестиваль-марафон «Песни России-2021». В рамках которого состоится концерт с участием Надежды Бабкиной.

Кстати, наш город станет первым в регионе, кто примет этот фестиваль. Автором и художественным руководителем проекта станет народная артистка России Надежда Бабкина.

Концерт с участием местных творческих коллективов и солистов, ставших победителями конкурсов фестивалей, представляющих народные жанры, пройдет 20 мая в 19:00 на Крепостной горе Ставрополя.

Кстати, в день проведения фестиваля «Песни России» изменится схема движения городского транспорта. Для обеспечения безопасности во время мероприятия, несколько улиц перекроют.

Так, с 8 утра до полуночи невозможно будет проехать по улице Суворова. С шести вечера до полуночи перекроют несколько участков на улицах Артема, Михаила Морозова, Дзержинского, Советской, булкина и Маршала Жукова. Это же касается проспектов Октябрьской Революции и Карла Маркса.

А троллейбусы № 1, 2, 4 и 9 вообще прекратят работу в этот день по своим привычным маршрутам. Весь городской транспорт будет ездить «в обход».