Сельхозугодья Ставропольского края защитят от града

Воздействие на градовые процессы продлится до 8 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заседании комитета Думы края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии парламентарии заслушали информацию краевого минсельхоза о реализации противоградовых мероприятий на территории Ставрополья. Заседание провел заместитель председателя комитета Виктор Надеин.

По данным министерства сельского хозяйства края, в этом году воздействие на градовые процессы проводится с 8 мая по 8 июня. Практически все противоградовые мероприятия, на которые из краевой казны в текущем году выделили 50 млн. рублей, направлены на защиту сельхозугодий.

Противоградный щит обеспечивают 44 пункта защиты в пяти муниципальных округах края. В Андроповском округе общая площадь защиты составила 170 тысяч гектаров, имеется 7 пунктов защиты, в Кировском округе 174 тысячи гектаров и 6 пунктов, в Кочубеевском более 200 тысяч гектаров и 18 пунктов воздействия, в Предгорном округе 149 тысяч гектаров и 7 пунктов, в Шпаковском округе более 140 тысяч гектаров и 6 пунктов воздействия.

Ставрополье - сельскохозяйственный край, в первую очередь необходимо защитить урожай и сельхозпроизводителей от града Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Вячеслав Дридигер, территория края ежегодно подвергается воздействию града, в последние годы прослеживается тенденция на усиление этих процессов.

С 2014 года противоградовые работы в крае обеспечивает «Ставропольская военизированная служба». За это время площадь защищаемой территории увеличилась с 200 тысяч гектаров практически до 840 тысяч гектаров, а количество пунктов воздействия с 12 до 44.

Эффективность противоградовой защиты в крае сегодня достаточно высокая. В среднем за последние семь лет она составила 93% при нормативе 70%. В прошлом году она была 98%. Для достижения такого результата обработали 105 градовых облаков и израсходовали 200 противоградовых изделий.

- На начало летнего сезона мы видим, что большая часть территории края защищена от града. Ставрополье – регион сельскохозяйственный, и в первую очередь необходимо защитить урожай и наших сельхозпроизводителей. По прогнозам край ожидает жаркое лето, соответственно возрастает опасность таких природных процессов как град. Важно, чтобы все службы сработали оперативно и на опережение, – отметил Виктор Надеин.