В Ставрополе на 40% завершили строительство нового корпуса детской крайбольницы

В Ставрополе продолжается строительство нового корпуса детской краевой больницы. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минстроя.

На сегодняшний день Сстроители выполнили уже около 40% от общего объема работ. Деньги на строительство выделены в размере 3,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава краевого министерства Валерий Савченко.

В новом корпусе детской краевой больницы планируют разместить 280 коек. Также в здании оборудуют психоневрологическое отделение, отделение кардиохирургии и нейрохирургии, отделение онкогематологии.

Пациенты также смогут сдать срочные анализы. В корпусе создадут операционный блок, отделение челюстно-лицевой хирургии и отделение микрохирургии глаза.