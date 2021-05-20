На международную Премию уличной культуры "КАРДО" в Пятигорске пришло 2 тыс. человек

В пресс-службе "КАРДО" рассказали, что на фестиваль пришло больше 2 тысяч жителей и гостей Пятигорска. Торжественное открытие состоялось 19 мая, сама премия продлится до 23 мая. На это время местные власти предусмотрели широкую культурную программу: мастер-классы, концерты, лектории и семинары.

- Международная премия уличной культуры "КАРДО" собрала в Пятигорске более 2 тыс. участников. С 19 по 23 мая представители уличной культуры поборются за звание лучших в 13 номинациях, - сообщили организаторы.

В конкурсной программе посоревнуются художники и артисты из России, ФРГ, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Армении, Марокко, Греции, Украины, турции и Сербии. Для обеспечения безопасности администрация Пятигорска перекрыла центральные улицы города.

Главным призом станет 1 миллион рублей на реализацию творческого проекта. Награждение победителей пройдет в Ставропольском государственном театре оперетты