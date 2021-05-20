В Железноводске построят многофункциональный спорткомплекс на 20 гектаров за 1 млрд

Администрация Железноводска сообщила, что к 2025 году в курортной зоне появится большой многофункциональный спортивный комплекс за 1 миллиард рублей. Он расположится на 20 гектарах у подножья горы Развалка.

Проект стал инвестицией частного бизнесмена, который занимается развитием региона. Строительство начнут в следующем году и должны закончить к 2025 году. Уникальность такого спорткомплекса в том, что на его территории в любое время года смогут тренироваться профессиональные команды самых разных видов спорта.

Здесь разместят бассейн, спортивные залы, баскетбольные, футбольные, волейбольные и гандбольные площадки, а также зоны единоборств и гостиницы для спортсменов. Как отметили в мэрии, основной специализацией комплекса станет профессиональный футбол.

- Комплексный формат в строительстве спортивных проектов успешно и многократно реализован во многих странах Европы. Востребованность в таких проектах на территории России не вызывает сомнений, ведь сегодня существует трудности с проведением тренировочных сборов команд по многим видам спорта, - заявил глава города-курорта Евгений Моисеев.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что Ставропольский край подписал соглашение о сотрудничестве с Российским футбольным союзом. Сейчас на территории края минимум 70 тысяч местных жителей серьезно занимаются этим спортом.