Медучреждения Ставрополья получили 159 единиц техники с начала года по нацпроекту

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что с начала 2021 года медицинские организации региона получили 159 единиц новой техники. Больницы оборудовали в рамках национального проекта "Здравоохранение".

- Для оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями больницы Кисловодска и Невинномысска получили 131 единицу нового оборудования. Летом в оба учреждения поступят новые компьютерные томографы, - сказано в сообщении пресс-службы главы Ставрополья.

Онкологические клиники Ставрополя, Невинномысска и Пятигорска получили 28 единиц техники. Но не только крупные города приняли новое оборудование: медучреждения в сельской местности также получили поддержку государства.

Так, в села доставили 27 мобильных ФАПов, флюорографических и маммографических кабинетов. Уже к сентябрю 2021 года несколько городских округов получат еще как минимум 10 таких медкомплексов.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что строительство корпуса детской краевой больницы завершили почти наполовину. Деньги на строительство выделены в размере 3,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава краевого министерства Валерий Савченко.