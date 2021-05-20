Минобр Ставрополья дал разрешение родителям присутствовать на выпускных в детсадах

Министерство образования Ставропольского края сообщило, что родители могут присутствовать на выпускных утренниках своих детей в детских садах, но только с согласованием администрации организации.

Формально ограничения сняли еще в марте и оставили санитарные предписания (носить маску, соблюдать социальную дистанцию), но в некоторых детсадах не разрешали проходить на праздники. Сейчас эпидемиологическая ситуация позволяет устроить массовые мероприятия, но снова последнее решение останется за директором учреждения.

Напомним, во время "Прямой линии" с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым жительница региона задала вопрос про утренники - почему ей запретили зайти в детсад? Владимиров ответил также, как министерство - Роспотребнадзор дал добро на присутствие родителей на празднике.