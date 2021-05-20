Система "Умный город" позволила снизить уровень уличной преступности на Ставрополье

В Ставропольском крае повсеместно внедряется система "Умный город", в которую входит совместная работа камер видеофиксации и программы, считывающей подозрительные явления и передающей сигнал диспетчерам в случае опасности. Система способна идентифицировать оставленные предметы, которые могут быть опасны, ДТП и правонарушения, драки, распространение наркотиков и т.д.

Все сегменты "Умного города" в полной мере реализованы в городе-курорте Железноводске. Там работают не только камеры, но и "умные" пешеходные переходы и перекрестки. Таким образом, система уже снизила уровень уличной преступности и ДТП, увеличила количество раскрываемых дел, а также предотвратила кражу энергоресурсов с помощью оцифровки системы ЖКХ.

Железноводск получил грант на 75 миллионов рублей на разворачивание проекта.

В Кисловодске упор сделали на отслеживание номеров автомобилей нарушителей. 273 аппарата наблюдения уже сканируют номера машин и передают сведения в правоохранительные органы - и все автоматически. Разумеется, оперативность реагирования также повысилась. Мэрия Невинномысска сообщила, что благодаря системе количество аварий с пешеходами сократилось на 50% от прежнего уровня, а уличные хулиганы предпочитают отказаться от своих злонамерений.

Напомним, "Умный город" - проект министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Он реализуется в рамках сразу двух нацпрограмм - "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика". Ставропольский край подключился к реализации идеи в январе 2020 года.