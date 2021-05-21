На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 85 человек

За сутки на Ставрополье диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 85 человек. Число зараженных достигло 54230. Также за сутки от ковида скончались 5 человек.

Число умерших достигло 1460. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Тем временем, число тех, кто сумел преодолеть коронавирус, вновь увеличилось и уже составляет почти 51,4 тысячи человек.

В том числе, за вчерашний день сняли с медицинского наблюдения 88 пациентов. Работа по выявлению новых случаев заражения COVID-19 продолжается.

Растет охват тестированием. Всего на Ставрополье провели почти 1 миллион 804 тысячи исследований на коронавирус.

Всем заболевшим, по словам главы региона, оказывается медицинская помощь.