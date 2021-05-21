В Ставрополе появятся новые улицы имени героев Великой Отечественной войны

Имена выдающихся земляков, многое сделавших как для края, так и для России в целом, присвоены новым улицам в Промышленном районе Ставрополя. Соответствующее постановление подписал глава города.

Так, в краевом центре появятся улицы Гавриила Чередника, Николая Голодникова, Григория Ореховского и Александра Горчакова.

Имя заслуженного военного летчика СССР, генерал-майора авиации в отставке, Николая Голодникова уже носит лицей № 8. Николай Герасимович — участник Великой Отечественной войны, командир эскадрильи 2-го Гвардейского Краснознаменного авиаполка.

Еще один полный кавалер ордена Славы - Александр Горчаков, участник Советско-финской и Великой Отечественной войн, наводчик 76-мм орудия 137-го гвардейского стрелкового полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии. В Ставрополе жил с 1980 года.