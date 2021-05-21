В Ставрополе 22 мая развернется ярмарка выходного дня

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе в субботу, 22 мая развернется ярмарка выходного дня. Она разместится на ул. Магистральная, 16 с 08:00 до 16:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ней поучаствуют несколько десятков краевых товаропроизводителей. Крестьянско-фермерские хозяйства порадуют покупателей богатым выбором овощей, фруктов, меда, бакалеи, колбасных изделий, рыбы.

Как обещают организаторы, цены приятно удивят горожан.

На ярмарке, которая откроется уже в эту субботу, 22 мая можно купить свежие товары напрямую у производителя без переплат и узнать об их составе.