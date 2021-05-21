Сергей Дубровин. Фото: правительство СК

За год вице-премьер Ставропольского края Сергей Дубровин заработал свыше 7,1 млн рублей, став самым богатом членом правительства региона. Такой доход указан в опубликованной на официальном сайте ведомства декларации за 2020 год.

Супруга Дубровина задекларировала больше 3,3 млн рублей годового заработка. Уточняется, что за это время заместитель председателя правительства провел сделку по продаже личного автомобиля. Но не сказано, какой марки и в какую цену.

В должности вице-премьера Сергей Дубровин с осени прошлого года. Чиновник родом из Тамбовской области. Первым местом работы стала прокуратура этого региона. Занимал должности следователя прокуратуры и прокурора района.

На Ставрополье его перевели на должность первого заместителя прокурора Ставропольского края. С 2007 по 2016 годы Дубровин был руководителем следственного управления Следственного комитета России по Ставрополью. Аналогичные должности занимал в Тульской области и Дагестане. На втором месте с 4,4 млн рублей, заработанных за год, Николай Великдань, отвечающий за сельское хозяйство. Затем идут Юрий Скворцов с 4,1 млн рублей, первый зампредседателя Иван Ковалев с доходом в 3,8 млн, вице-премьер, она же министр финансов - Лариса Калинченко, задекларировавшая доход в 3,3 млн, и Николай Афанасов с 3,3 млн.