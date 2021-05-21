Дело о сокрытии африканской чумы в Ставропольском крае передано в суд

В Труновском районе направили в суд уголовное дело против экс-начальника управления ветеринарии края, начальника «Изобильненской районной станции по борьбе с болезнями животных» и главного ветеринарного врача «Колхоза Терновский». Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

В сентябре 2019 года в колхозе случился падеж скота из-за вируса африканской чумы. Обвиняемые должны были принять экстренные меры по предотвращению распространения болезни, но они, напротив, скрыли этот факт. В итоге мясо животных сбыли в «ЮгРосПром». Против должностных лиц возбудили уголовное дело по статьям "Нарушение ветеринарных правил, повлекшее иные тяжкие последствия" и "Совершение действий, явно выходящих за пределы его полномочий".

Дело передали в Труновский районный суд.