Житель Ставрополья набросился с ножом на бывшую сожительницу из-за ревности

Против 54-летнего жителя аула Карамурзинского Кочубеевского района возбудили уголовное дело. Он обвиняется в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 1 февраля. Мужчина, желая отомстить своей бывшей сожительнице за измену, пришел к месту ее работы, где, спрятавшись, выжидал ее появления.

Заметив экс-возлюбленную, которая шла по территории учреждения, мужчина подбежал к ней и несколько раз ударил ее ножом в живот и спину. На помощь женщине вовремя пришел ее коллега, который ударил обвиняемого, после чего тот убежал.

Потерпевшую доставили в больницу, где ей вовремя оказали помощь. Уголовное дело передано в суд.