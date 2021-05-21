На Ставрополье за 10 млн рублей продают окаменелость ихтиозавра

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Чего и кого только не увидишь на сайтах продаж. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что местные жители активно продают то старинные Кораны, то Библии, то личные вещи, которыми гордились семейные династии.

Причем, продавцы требуют за эти вещи такую сумму, что за эти деньги можно было бы купить однокомнатную квартиру в Ставрополе или же купить частный дом с хорошими условиями в каком-нибудь населенном пункте, например, Дагестана.

На этот раз один из жителей нашего региона опубликовал на сайте продаж необычное объявление. Он продает

окаменелости ихтиозавра – вымершей рептилии, которая обитала на Земле более 140 миллионов лет назад. По словам мужчины, это семейный экспонат, который достался ему по наследству от прадеда.

Окаменелость состоит из двух половин, которые содержат фрагменты скелета древней рептилии и его отпечаток. Так, ставрополец продает товар почти за 10 млн рублей.