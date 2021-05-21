На Ставрополье малыш спровоцировал наезд легковушки на трехлетнего мальчика

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

Инцидент произошел 20 мая, около 19:15, в селе Дивное Апанасенковского района. Водитель ВАЗ-2109 покинул машину, возле которой были дети. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Один из мальчиков в отсутствии взрослых случайно снял автомобиль с ручника, и ВАЗ самопроизвольно скатился на 3-летнего малыша, который стоял позади. К счастью, мальчик получил только ушиб мягких тканей головы, его жизни ничто не угрожает.

По факту аварии сейчас проводится проверка.

Госавтоинспекция Ставрополья в очередной раз обращается к родителям с требованием не оставлять автомобиль в доступе несовершеннолетним, а также не оставлять детей без присмотра взрослых.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что следователи Ставрополья начали проверку безопасности вывоза мусора после гибели ребенка.

Напомним, в Минераловодском городском округе водитель мусоровоза не заметил ребенка, который обежал машину сзади, и наехал на него. От травм малыш скончался на месте.