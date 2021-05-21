В Ставропольском крае клещи покусали 1025 человек

В Ставропольском крае в новом сезоне клещи укусили 1025 человек, из которых 468 – это дети. Об этом сообщает краевого управления Роспотребнадзора.

Больше всего обращений зарегистрировано в краевом центре, там 451. В Пятигорске зафиксировано – 91. На третьем месте оказался Минераловодский городской округ – 86.

Кстати, диагноз «крымская геморрагическая лихорадка» в нашем регионе уже подтвердили 3 пациентам.

Случаи выявлены в Ставрополе, в Петровском и Апанасенковском округах. Больные госпитализированы.