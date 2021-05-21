В Пятигорске накрыли накролабораторию с высокой производственной мощностью

Полиция выявила нарколабораторию в Пятигорске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Двое местных жителей, действуя в сговоре с неустановленным лицом, организовали лабораторию по изготовлению крупных доз наркотиков. Оперативники во время обыска обнаружили жидкости и прекурсоры, поставляемые им от их руководителя, а также более 260 граммов синтетических наркотиков. По оценке экспертов, с помощью изъятых материалов злоумышленники могли произвести около четырех килограммов мефедрона.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере" и "Приготовление к незаконному производству, сбыту или пересылки наркотических средств". Факт выявлен сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков краевого Главка. Следователи устанавливают причастных к преступлению лиц.