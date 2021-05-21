В Ставропольском крае пенсионерка перевела мошенникам почти 1 млн рублей

58-летней пенсионерке на Ставрополье позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что с ее банковского счета пытаются списать деньги.

После чего мошенник легко убедил пожилую ставропольчанку обналичить все сбережения и перевести деньги на указанные счета.

Когда старушка перевела около 850 тысяч рублей, поняла, что стала жертвой мошенников. Расстроенная женщина обратилась за помощью к правоохранителям.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество». Сейчас правоохранители ищут злоумышленника.

Полиция Ставрополья призывает жителей региона к бдительности при общении с незнакомцами.