«Россети Северный Кавказ» выявили в Дагестане почти 700 фактов хищений энергоресурса

679 фактов безучётного и бездоговорного потребления электроэнергии выявили «Россети Северный Кавказ» в Республике Дагестан в первом квартале 2021 года. Общий объем обнаруженного в зоне функционирования филиала «Дагэнерго» неучтенного потребления - почти 7,9 млн кВт.ч. Стоимость «украденных» киловатт-часов превысила 17 млн рублей.

По каждому факту специалисты энергокомпании направили информацию в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к уголовной и административной ответственности. На сегодняшний день возбуждено 667 административных и одно уголовное дело. Ещё 11 материалов, направленных правоохранителям для привлечения нарушителей к уголовной ответственности, находятся на стадии рассмотрения. Отметим, что потребителями добровольно оплачено 25 актов бездоговорного потребления на 1,2 млн рублей.

«Россети Северный Кавказ» напоминают: неучтенное электропотребление и самовольное подключение к электрическим сетям влечет наложение штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет; на юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей. При крупных размерах хищения электроэнергии потребитель несет уголовную ответственность: штраф, исправительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет.