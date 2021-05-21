Заседание Совета непарламентских партий состоялось в Думе Ставрополья

Фото: пресс-служба Думы Ставрополья

В краевой Думе прошло заседание Совета политических партий, не представленных в Думе Ставропольского края. В нем участвовали краевые депутаты, представители шести непарламентских партий Ставрополья. В повестку заседания вошли вопросы преодоленияпандемиикоронавируса.

- Пандемия не остановила жизнь в регионе. В крае продолжалась реализация национальных и региональных проектов, строились и вводились в эксплуатацию новые школы, медучреждения, детские сады и спортивные объекты. Продолжение получила программа «Формирование комфортной городской среды», расширилась программа поддержки местных инициатив. Уверен, всем нам будет интересно обменяться мнениями о реализации этих мер и программ и услышать ваши предложения, – обратился Геннадий Ягубов к участникам заседания.

О ситуации на рынке труда на заседании говорили первый заместитель министра труда и социальной защиты населения региона Елена Чижик и министр экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин. Количество безработных граждансократилось до 28 тысяч человек - это в 3,5 раза меньше показателя на начало пандемии коронавируса.

Сложная ситуация, которая сложилась во время пандемии, оказалась настоящим стрессом для тех, кто потерял работу или был вынужден уйти на самоизоляцию. Министерством труда и социальной защиты населения были организованы «горячие линии», где граждан круглосуточно консультировали по вопросам, связанными с трудоустройством и мерами поддержки. Помимо этого, удалось оперативноорганизовать работу цифровых сервисов, чтобы оказывать услуги населению онлайн.

Оказанная федеральная и краевая господдержка позволила предпринимателям сохранить рабочие места. В регионе также увеличилось число предпринимателей, перешедших на специальный налоговый режим для самозанятых, которых в крае зарегистрировано более 32 тыс.

Фото: пресс-служба Думы Ставрополья

Количество заболевших коронавирусомснижается, в том числе, из-за вырабатываемого коллективного иммунитета: на сегодняшний день вакциной привито уже около 18% ставропольцев. Замминистра здравоохранения края НаталияЗвягинцева рассказала, что прививочная кампания началась в январе 2021 года, в планах вакцинировать 60% населения. Поставить прививку можно в одном из 105 стационарных пунктов, также сформировано 114 мобильных бригад.

Исполняющая обязанности заместителя председателя Правительства – министра финансов Ставропольского края ЛарисаКалинченко рассказала участникам заседания о работе программы «Формирование комфортной городской среды», а также о новом для края механизме – народном или инициативном бюджетировании. Последний позволяет жителям округа путем голосования выбирать объекты для благоустройства, контролировать ход работ. В целом такой подход позволяет эффективнее распределять бюджетные средства.

ЧленовСовета непарламентских партий задали вопросы и высказали свои предложения,которые депутаты учтут в дальнейшей работе.

- Заседания Совета – это возможность не только услышать различные мнения по актуальным общественно-политическим и социально-экономическим вопросам, но и вырабатывать предложения, направленные на совершенствование регионального законодательства, потому что ценности и приоритеты у всех нас общие – это безопасность и благополучие ставропольчан, – сказал председатель Думы Геннадий Ягубов.

Заседание окончилось вручением участникам благодарственных писем Думы Ставрополья.