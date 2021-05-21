В Ставропольском крае выяснят причины отказа в госпитализации 92-летней пациентки

Минздрав Ставрополья начал проверку после данных о смерти 92-летней пациентки. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства.

По сведениям, опубликованным в местных СМИ, старушку, которая заболела коронавирусной инфекцией, доставили на машине скорой помощи в краевую инфекционную больницу. Но в госпитализации пенсионерке было отказано.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что главный врач Георгиевской больницы уволен по результатам проверки комиссии Минздрава Ставрополья после публикаций в СМИ сообщений о халатном отношении пациентки.

Напомним, что потерпевшая с 16 марта по 27 апреля находилась в реанимационном отделении больницы. В результате длительного нахождения женщины в одном положении на отдельных участках ее тела образовался некроз мягких тканей, иными словами пролежни.