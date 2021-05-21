На Ставрополье из 1908 коек для ковид-пациентов остаются свободны 22% мест

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в официальном Инстаграм-аккаунте сообщил, что на настоящий момент край располагает 1908 койками для граждан с коронавирусом. И 22% от этого числа - свободны.

- Ситуация с COVID-19 позволяет нам постепенно переводить медицинские учреждения в плановый режим, - заявил Владимиров.

Это актуальный вопрос на сегодняшний день, ведь во время пандемии большинство медучреждений начали специализироваться на помощи пациентам с коронавирусом. Сейчас, когда эпидемия отступила, больницы, роддомы и амбулатории возвращаются к привычному, штатному режиму работы.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, по какой причине врачи Ставрополя отказали в госпитализации 92-летней женщине. По сведениям, опубликованным в местных СМИ, старушку, которая заболела коронавирусной инфекцией, доставили на машине скорой помощи в краевую инфекционную больницу. Но в госпитализации пенсионерке было отказано.