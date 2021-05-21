Ставрополье отказалось участвовать в дистанционном электронном голосовании 2021

Глава краевого избиркома Сергей Тарасов заявил, что преждевременно говорить об электронном голосовании. Если регион и примет участие, то не в этом году. Результаты тестирования подтвердили желание избирателей проводить мероприятия офлайн.

- Решение окончательное будет ЦИК (Центризбирком) принимать, но мы такую заявку не делали. Такого стремления и желания мы не проявляли, - заявил Тарасов.

Такой формат голосования уже пробовали в Ставропольском крае, но он дал плачевные результаты. Заявку на участие в голосовании оставили 46 тысяч человек, но фактически голос оставили только 25 тысяч. По словам Тарасова, это связано и с техническими проблемами, и с другими, менее очевидными.

В этом году в крае пройдут выборы в Госдуму, краевую Думу и муниципалитеты, в том числе и в Ставрополе.