В Невинномысске построят гидрометаллургический завод за 1 млрд до 2023 года

Мэр Невинномысска Михаил Миненков сообщил, что в этом году в индустриальной части города начнется строительство нового гидрометаллургического завода. Цена проект - 1 миллиард рублей, который выделили из федерального и краевого бюджетов.

- Цели проекта - возобновить добычу и переработку минерального сырья Тырныаузского месторождения. Общий объем инвестиций - более 1 млрд рублей. Планируется создание гидрометаллургического производства по переработке вольфрамовых и молибденовых концентратов, - заявил градоначальник.

До конца 2021 года закончат монтаж всех необходимых сетей и железнодорожного сообщения. Основной этап строительства пройдет в 2022-2023 годах. Новое предприятие создаст в Ставропольском крае 200 новых рабочих мест.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о скором завершении ремонт путепровода на улице Гагарина за 668 миллионов рублей.