Ветеран войны из Ставрополя отметила 100-летий юбилей

В Ставрополе казачий ансамбль "Вольная степь" поздравила ветерана Великой Отечественной войны с сотым днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Фото: администрация Ставрополя

Екатерина Евдокимова родилась в селе Янкуль Андроповского района. До войны работала в колхозе имени Ленина, в 1942 году ушла добровольцем на фронт и служила в зенитном артиллерийском полку на военном аэродроме. После войны ветеран уехала в Ереван, где работала на швейной фабрике.

Фото: администрация Ставрополя

Сейчас она живет в Ставрополе. День рождение Екатерина Григорьевна отмечает в кругу семьи: у нее двое детей и четыре внука.