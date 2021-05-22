Спасателей Комсомольского пруда в Ставрополе подготовили к сезону

В Ставрополе провели подготовку спасателей, которые будут работать на Комсомольском пруду. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

В учениях участвовали 35 человек из федеральных, краевых и городских отрядов и еще семь единиц техники. Спасатели отрабатывали навыки спасения утопающих и оказания им первой помощи, поиск людей в лесу с применением кинологических расчетов. Такие тренировки будут проходить раз в месяц.

Каждый день на Комсомольском пруду будут дежурить около 10 сотрудников городской Службы спасения.