Когда в Ставропольском крае польет дождь 22 мая

Гидрометцентр Ставропольского края назвал время суток, когда пойдет дождь в регионе. Согласно данным синоптиков, в Ставрополе осадки с грозой начнутся вечером, а в некоторых районах - уже после обеда. По сведениям Яндекса, к 13 часам дождь польет в Изобильненском округе и Красногвардейском районе. Во многих территориях, однако, установится теплая погода: так, температура достигнет максимального за этот год значения - 37 градусов.

Ранее ГУ МЧС по Ставропольскому краю объявило штормовое предупреждение о непогоде 22-23 мая.

- Местами по Ставропольскому краю ожидаются сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20-25 метров в секунду, - сказано в сообщении.