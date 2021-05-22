"Союз детективов Руси" выиграл у жителя Кисловодска 2,9 млн рублей

В Кисловодске закончили рассмотрение гражданского иска "Союза детективов Руси" к местному жителю Магомеду Яндиеву. Об этом "КП-Ставрополь" рассказал источник в суде.

Еще в 2013 году мужчина застраховал "Toyota Land Cruiser" в ОСАО "Ингосстрах". Через две недели у Яндиева угнали машину, было возбуждено уголовное дело. Страховая организация выплатила клиенту полную стоимость транспорта - более 2,9 млн рублей. По договору, если машину найдут - надо будет либо вернуть деньги, либо отдать машину.

- Однако, когда машину нашли - Яндиев ничего делать не стал. Право на истребование долга "Ингосстрах" передало ООО "ЧДП Союз детективов Руси", а те уже обратились в суд. Иск был полностью удовлетворен. Если Яндиев не обжалует решение, ему придется возвращать долг, - рассказывает собеседник "Комсомольской правды".