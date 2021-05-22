Две девочки, бывшие заложницами террористов в Беслане, закончили школу

22 мая две девочки - Милана Дуган и Алена Цкаева, которые попали в заложники в младенческом возрасте - заканчивают школу. Об этом "КП-Ставрополь" рассказала мать одной из девочек, сопредседатель "Матери Беслана" Анета Гадиева.

В соцсетях также появилось сообщение, что на выпускной Алены Цкаевой пришел Эльбрус Гогичаев - сотрудник местного ГИБДД, который забирал ее со школы во время трагедии. Он же провожал школьницу в первый класс.

Трагедия в Беслане случилась в сентябре 2004 года. Группа боевиков Шамиля Басаева захватила школу №1, на тот момент там было около 1,1 тысяч человек. За три дня погибли более 300 человек, еще более 700 были ранены.

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