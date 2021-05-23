На Ставрополье за сутки еще пять человек скончались от коронавируса

Глава Ставрополья Владимир Владимиров опубликовал обновленные данные по коронавирусной инфекции в регионе. Согласно данным на утро 23 мая:

- 54371 заболевших (+63);

- 51463 выздоровевших (+41);

- 1470 умерших (+5).

За все время пандемии на территории Ставропольского края проведено более 1,8 млн исследований на коронавирус.

- Работа по выявлению новых случаев COVID-19 продолжается. За последние сутки проведено около 6 тысяч тестирований на COVID-19, за весь период — уже более 1 миллиона 815 тысяч, - рассказал Владимиров.