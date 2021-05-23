«Рома, ты молодец!»: глава Ставрополья ответил на открытое письмо трехлетнего жителя станицы Зольской

Маленький житель станицы Зольской Кировского района Ставрополья попросил губернатора сделать детскую площадку, где он мог играть с друзьями.

Открытое письмо в формате видеообращения жители района разместили в соцсетях. На видео мальчик читает стихи, в которых обращается к главе региона Владимирову и рассказывает о том, что ему с друзьями негде играть.

Владимиров ответил 3-летнему Роме на своей странице в Инстаграм.

- Ну что тут скажешь. Рома, ты молодец! И стихи хорошие, - написал губернатор. - Площадку мы сможем сделать побыстрее, если твои родители и другие взрослые жители станицы проголосуют за нее на сайте 26.gorodsreda.ru. Там такой проект есть.