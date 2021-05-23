В Георгиевском округе оценкой ущерба от града займется комиссия

В субботу, 22 мая, в Георгиевском округе Ставрополья выпал град размером с куриное яйцо. Стихия повредила посевы, деревья и имущество местных жителей.

Оценкой ущерба занимается специально созданная комиссия, которая приступила к работе утром 23 мая.

- По предварительным данным, наибольший ущерб град нанёс жителям станицы Незлобной, пострадали и другие территории, - рассказал на своей странице в Instagram глава округа Андрей Зайцев.

По словам главы округа, специалисты также круглосуточно следят за уровнем воды в реках.