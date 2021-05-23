Британский журналист учился доить коров и получил копытом в Дагестане

Британский журналист Оливер Кэрролл рассказал читателям издания The Independent о своей поездке в Дагестан, где знакомился с местной культурой и пытался научиться доить коров, чем насмешил местных жителей.

Побывал журналист в селении Чох и ауле-призраке Гамстуль. По его словам, жители селений быстро адаптируются к современным реалиям и из заброшенных домов делают гостевые дома, принимая многочисленных туристов.

Он рассказал о том, что ему позволили изнутри посмотреть на жизнь селян: побывать на стрижке овец и стать свидетелем того, как по утру коров перегоняют на летние пастбища. Журналист даже попытался подоить корову, но в итоге получил копытом.

Видео с места ЧП быстро разлетелось по селу, благодаря WhatsApp, и очень рассмешило местных.

Он отметил, что после инцидента выяснилось, что доить корову – недостойное занятие для мужчин по местным традициям. При этом доить овец дагестанским мужчинам разрешается.