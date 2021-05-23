Купальный сезон в Ставрополе стартует 1 июня

В Ставрополе купальный сезон стартует 1 июня. О том, как будет организован отдых горожан на пляжах Комсомольского пруда рассказали в администрации Ставрополя.

- Ежедневно главный городской водоём будут патрулировать сотрудники правоохранительных органов. Для предотвращения несчастных случаев на воде налажено дежурство спасателей. На территории водоема установлено 112 камер видеонаблюдения с передачей информации в ЕДДС, МВД и ФСБ, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что на данный момент уже проведены все необходимые процедуры для открытия пляжного сезона.

Работать пляжи будут с 5 утра и до 8 вечера в период с 1 июня по 1 августа и с 6 утра до 6 вечера в период со 2 августа по 15 сентября.