К лету цветники Ставрополя украсят 750 тысяч цветущих растений

В Ставрополе к лету специалисты «Горзеленстроя» высадят порядка 750 тысяч цветущих растений. Специалисты высадят однолетники и ковровые культуры.

- Работы начнут с центральных клумб на площади Ленина. Цветочную эстафету подхватят ковровые растения: красная и белая бегония «Биг», а по контуру цветников разместятся окантовки из тагетиса и цинерации. Затем очередь дойдет до цветущих композиций у памятника Лермонтову, на Комсомольской горке, Крепостной горе и других клумб по всему городу, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Озеленители намерены удивить горожан новыми цветущими композициями.