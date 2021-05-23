Риск укусов клещей сведен до минимума в Железноводске

Противоклещевая обработка в Железноводске была проведена еще в апреле. От клещей были обработаны парковые территории, дворовые улицы, зона Курортного озера "30'Ka", и Площади Феррум. Обработка позволила снизить количество укусов до минимума.

Пока в городе-курорте не зарегистрировано ни одного случая заражения КГЛ, а обратились в больницу с укусами всего 10 человек.

- Мы заботимся о безопасности наших жителей и гостей, напомним, что в нашем городе за период праздников побывало 110 тысяч человек, а это значит, что количество укушенных составляет менее 0,001%, - сообщил глава Железноводска Евгений Моисеев.