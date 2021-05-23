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Происшествия23 мая 2021 12:10

Чрезвычайная пожароопасность сохранится в ближайшие двое суток на Ставрополье

Высокая вероятность природных пожаров наблюдается в восточных районах края
Алина МАКСИМОВА
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На Ставрополье в ряде районов объявлено предупреждение по чрезвычайной пожароопасности. Об этом сообщает Ставропольский Гидрометцентр.

Речь идет о юго-восточных и юно-западных районах региона. Так, в некоторых населенных пунктах восточного района Ставрополья за последние сутки воздух прогревался до 39 градусов.

- 23-25 мая в юго-восточных районах Ставропольского края местами сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс), в юго-западных районах - высокая пожароопасность (4 класс), - сообщили в Гидрометцентре края.

ЧП