Подозреваемый в убийстве из Якутии может скрываться на Северном Кавказе

Подозреваемого в убийстве разыскивают на Кавказе. Фото: пресс-служба МВД Дагестана

На территории Северного Кавказа может скрываться мужчина из Якутии, которого подозревают в убийстве. О розыске подозреваемого сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

По данным правоохранительных органов, Сергей Журавлев 1992 года рождения, уроженец города Якутск, подозревается в совершении преступления по статье «Убийство».

- Если кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить информацию в УУР МВД по республике Саха (Якутия) по номерам: 8 (4112) 454-154, 8-924-168-55-90, - сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.