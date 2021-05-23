Светодинамический фонтан украсит сквер в Ипатово

Светодинамический фонтан станет главным украшением сквера по улице Ленинградской в городе Ипатово. На данный момент уже вовсю идет его обустройство.

- Обустраивают фонтан по многочисленным просьбам горожан. Уже подготовлено основание, выведены переходные трубы для установки насосов, – рассказали в администрации Ипатовского округа.

В сквере уложат новую тротуарную плитку, устаревшее освещение заменят на современное, также оборудуют фотозону с установкой топиарных фигур и декоративной подсветкой.

Благоустройство сквера и строительство светодинамического фонтана проводится в рамках краевой госпрограммы «Развитие ЖКХ, защиты населения и территории от ЧС».