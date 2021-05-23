В КБР найдено тело утонувшего в реке подростка

В Зольском районе КБР найдено тело утонувшего 14-летнего подростка. Тело было найдено на второй день поисков. Тело найдено на двухметровой глубине в реке Малка.

- Поисковые работы в Зольском районе на реке Малка окончены. Тело 14-ти летнего подростка обнаружено на глубине около 2-х метров. Тело извлечено и передано сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

В операции участвовали девять специалистов МЧС, в том числе два водолаза.

Напомним, днем 21 мая в Зольском районе семиклассники пошли купаться в реке. Один из школьников отплыл далеко от берега, и его начало уносить течением. Двое других попытались спасти его, но подросток ушел под воду.