Момент спасения человека из бурной реки инспектором ГИБДД попал на видео в КБР

Инцидент произошел на реке Баксан в Кабардино-Балкарии. Ночью очевидцы заметили человека, который не мог выбраться реки. Не дожидаясь спасателей, на помощь тонущему пришел инспектор ГИББ по Эльбрусскому району КБР Анзор Этезов. Он помог человеку выбраться на берег.

Момент спасения попал на видео, после чего местные жители через соцсети обратились к руководству ГИБДД с просьбой наградить героя.

- Это поступок настоящего мужчины! – отметили героизм стража порядка в социальных сетях.

- Молодец, побольше таких людей, - прокомментировали ролик со спасением человека.