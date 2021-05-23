Во время своего концертного тура по Ставрополью Надежда Бабкина подарила книгу Народной библиотеке Железноводска.

Глава города Евгений Моисеев обратился к гостям и жителям курортного города с предложением последовать примеру артистки.

- Если хотите подарить нашей Народной библиотеке свои книги, то выберите те, которые хотите порекомендовать другим, подпишите их и передайте нам, - сказал Моисеев, отметив что книжные полки будут установлены во всех парках, санаториях и гостиницах по системе буккроссинга.

Моисеев пояснил, что любой человек сможет брать понравившуюся книгу и возвращать после прочтения обратно.