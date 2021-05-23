На Ставрополье к 2025 году расселят более 2400 жителей аварийных домов

К 1 июля 2022 года будут дополнительно расселены граждане с 4 тыс. кв. м аварийного и ветхого жилья

В комитете по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Думы Ставрополья под председательством Игоря Андрющенко прошло совещание по вопросу переселения из ветхого и аварийного жилья. В нем приняли участие представители профильных министерств, контролирующих органов, органов местного самоуправления городских и муниципальных округов.

В этом году из жилья, признанного аварийным, планируется переселить 387 человек. В долгосрочных планах – расселение 2400 человек до 2025 года. Первый замминистра Александр Мельников доложил, что краевой минстрой сможет выполнить программу досрочно, тогда уже к 1 июля 2022 года будут дополнительно расселены граждане с 4 тысяч квадратных метров аварийного и ветхого жилья. На эти цели регион получит порядка 120 миллионов рублей.

На совещании подробно обсудили проблемы, снижающие темпы переселения из аварийного фонда: одной из главных является размер выкупной цены за непригодное для проживания жилье. В большинстве случаев она ниже рыночной стоимости. Жители вначале соглашаются на получение компенсации, а после оценки начинают отказываться от выплаты, т.к. ее не хватает на покупку альтернативного жилья, затем обращаются в суд для разрешения ситуации. Это значительно затягивает расселение всего аварийного дома. Парламентарии края рекомендовали министерствам доработать действующую методику оценки аварийного жилья и внести предложения для совершенствования региональной нормативной базы, а также для внесения законодательной инициативы в адрес федеральных коллег.

Также внимание властей парламентарии обратили на многоквартирные дома в крае, степень износа которых превышает 70%. Они не попадают в программу по капремонту, продолжая ветшать. Депутаты предложили проработать этот вопрос в кратчайшие сроки и создать отдельную программу для такого вида жилья.

- Объемы аварийного жилья не должны увеличиваться. Уже сегодня надо понимать, что мы будем делать с приходящими в негодность домами. Стоит проанализировать сколько такого жилья может появиться в ближайшее время, сформировать соответствующую программу. Что касается выкупной цены за аварийное жилье, здесь надо рассмотреть вопрос о необходимости перехода к реальным компенсациям, которые выплачиваются людям, - подвел итоги Игорь Андрющенко.