Житель КБР задержан по подозрению в педофилии

В Нальчике сотрудниками правоохранительных органов задержан 59-летний мужчина. Его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении детей, совершенных с применением насилия.

Произошло все 21 мая этого года. На школьном стадионе в Нальчике играли две девочки 9-ти и 7-ми лет. К ним подошел взрослый мужчина, который под предлогом обучения спортивным упражнениям стал к ним приставать.

- С целью удовлетворения своих половых потребностей, пользуясь своим превосходством в физической силе, применяя насилие, подозреваемый совершил иные действия сексуального характера в отношении девочек, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по КБР.

В ведомстве отметили, что на данный момент подозреваемый задержан.