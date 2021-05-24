В Ставропольском крае за сутки коронавирус подтвердился у 44 человек

На Ставрополье на сегодняшний день выздоровевших уже около 51,5 тысячи человек. В том числе - 32 сняты с меднаблюдения вчера.

Однако новые случаи заболевания тоже регистрируются. Для их выявления проводится тестирование на коронавирус. За сутки диагноз подтвердился у 44 человек.

Число зараженных достигло 54415. За вчерашний день от коронавируса скончались пять пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших от ковида в нашем регионе достигло 1475.

- Чтобы защититься от болезни, лучше всего пройти вакцинацию, которая становится все более доступной. Берегите себя и оставайтесь здоровыми! – обратился глава региона к жителям Ставрополья.