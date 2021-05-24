1 июня на Ставрополье стартует купальный сезон. Так, на Комсомольском пруду будут дежурить около 10 городских спасателей. Такие тренировки будут проводиться каждый месяц для отработки необходимых навыков.

Некоторые жители краевого центра с приходом жарких дней решили, что уже можно поплавать в пруду, однако, таким горожанам спасатели еще раз напоминают, что купаться в Комсомольском пруду пока запрещено.

К открытию купального сезона готовят и Новопятигорское озеро. Водоем уже заполнен, проведены работы по санитарной очистке территории.

Сейчас идет обработка от клещей. Купаться на озере можно будет только в специально отведенных и обозначенных местах — во взрослой зоне и в районе детского пляжа. Будут установлены обновленные информационные стенды, запрещающие знаки.

Въезд на территорию озера будет возможен только для спецтранспорта.