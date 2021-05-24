В Георгиевске банда устроила притон с азартными играми

Фото: пресс-служба краевого управления Следственного комитета России

В Георгиевске против 6 человек возбудили уголовное дело по статье: «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, с марта по октябрь 2020 года эта банда для проведения азартных игр в одном из помещений в Георгиевске установила компьютерную технику с программами, являющимися азартными играми. После чего устроили там притон для азартных игр.

Правоохранители провели в этом помещении обыск. Следователи продолжают собирать необходимые доказательства.